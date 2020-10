Danilo no PSG. Empréstimo com opção obrigatória de compra de 20 milhões

O médio Danilo Pereira, do FC Porto, vai ser reforço do PSG, equipa campeão francesa onde jogam, entre outros, Neymar. Mbappé e Di María. A informação foi avançada por uma rádio francesa e já confirmada pelo DN.

Segundo apurámos, devido a questões relacionados com o fair-play financeiro, a operação vai fazer-se numa primeira fase com um empréstimo do jogador de 29 anos até ao final da época, ficando o clube parisiense com uma cláusula de compra obrigatória de 20 milhões de euros no final da temporada.

Ainda de de acordo com o que o DN apurou, Danilo vai ainda neste domingo submeter-se aos habituais testes médicos e só depois será oficialmente apresentado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Danilo assinou pelo FC Porto em 2015, então proveniente do Marítimo. Disputou até ao momento 202 jogos e marcou 19 golos.