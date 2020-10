Cristiano Ronaldo está recuperado

Cristiano Ronaldo está curado. Segundo a Juventus, o jogador português já não está infetado com covid-19. Foram 18 dias, sempre assintomático e bem disposto, seguindo, segundo o próprio publicou na redes sociais, a filosofia Kaizen, que tem com a máxima: "Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje!"

O português testou positivo pela primeira vez no dia 12 de outubro, sendo dispensado dos trabalhos da seleção nacional no dia a seguir, falhando o jogo com a Suécia, para a Liga das Nações. CR7 voltou a Itália num avião ambulância para cumprir quarentena. Depois falhou ainda os embates com o Crotone (empate), Dínamo de Kiev (vitória), Hellas Verona (empate) e Barcelona (derrota).

Dois dias depois de falhar o reencontro com Messi, o capitão nacional pode ser opção para o encontro da Serie A italiana, com o Spezia, no domingo. Algo que poderia acontecer mesmo que ele não testasse negativo, uma vez que, segundo o protocolo do campeonato italiano, atletas infetados podem ser autorizados a jogar depois de ficarem dez dias isolados e estando totalmente assintomáticos, que é o caso do jogador dos bianconeri. Ronaldo esteve assintomático e em isolamento durante 18 dias, na sua casa de Turim, tendo partilhado as sessões de treino e a sua boa disposição nas redes sociais.

Mesmo isolado o jogador não se livrou de algumas polémicas. Depois de ser acusado de violar a quarentena imposta à Juventus para se juntar à seleção nacional, o português disse que os testes PCR (sigla em inglês de polimerase chain reaction), usados para detetar a infeção pelo novo coronavírus, eram "uma treta" e levou com a fúria dos profissionais de saúde e virologistas italianos.

Já esta sexta-feira, o português deu os parabéns a Diego Maradona, que celebra 60 anos: "Um abraço, irmão. Número um, mas depois do bicho", disse o capitão da seleção.