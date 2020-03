Covid-19. Liga em contactos com DGS. Jogos à porta fechada em cima da mesa

A Liga de futebol está em contactos com a Direção Geral de Saúde para decidir sobre os jogos da I e II Ligas, na sequência da recomendação do governo no sentido da suspensão de todas as atividades públicas ao ar lvre com mais de cinco mil pessoas.

Em cima da mesa estão as possibilidades de realizar jogos à porta fechada ou simplesmente o adiamento da próxima jornada.

O DN sabe que a Liga está em contactos com a DGS à espera de esclarecimentos e que amanhã, terça-feira, deverá haver uma decisão.