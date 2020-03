Coronavírus chega à família Maldini. Paolo e Daniel estão infetados

Paolo Maldini, antigo jogador e atual diretor técnico do AC Milan, bem como o seu filho Daniel, também futebolista dos rossoneri, estão infetados com coronavírus.

O anúncio foi feito este sábado pelo clube de Milão, uma das zonas de Itália mais afetadas pela pandemia. O Milan revela que Paolo, de 51 anos, foi submetido a um teste depois de saber que teve contacto com uma pessoa infetada e com sintomas, que confirmou a presença do vírus. Da mesma forma, o avançado Daniel, de 18 anos, que esta época se estreou na equipa principal, foi testado positivo.

Ainda assim, pai e filho "estão em boas condições" de acordo com o comunicado no site oficial do clube, mas "após mais de duas semanas em casa, sem contactos externos, conforme está previsto no protocolo médico-sanitários, vão estender a quarentena pelo tempo necessário até que estejam completamente recuperados clinicamente".