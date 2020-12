Confusão, acusações de racismo e jogo do PSG com o Istambul BB interrompido

Os jogadores do PSG e do Istambul Basaksehir protagonizaram um momento histórico no Parque dos Príncipes esta terça-feira. As duas equipas abandonaram o campo de jogos após alegadas declarações racistas de quarto árbitro.

Tudo aconteceu aos 13 minutos, quando o avançado senegalês, Demba Ba, acusou o romeno Sebastian Colţescu de ofensa racista contra o camaronês Pierre Webó, do comitiva turca, levando a equipa a abandonar o relvado. Os franceses sairam logo de seguida aliando-se ao protesto, depois de Demba Ba ter sido expulso pelo árbitro Ovidiu Hategan, também romeno por ter começado a confusão.

A partida da quinta jornada da fase de grupos da Champions está suspensa.

(em atualização)