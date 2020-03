Comité Olímpico promete decisão sobre adiamento dos Jogos em um mês

Thomas Bach, presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), enviou este domingo uma carta aos atletas na qual garante que dentro de quatro semanas irá anunciar uma decisão sobre o eventual adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Essa é a conclusão de uma reunião de emergência do comité executivo realizada, por videoconferência, este domingo de manhã, de onde surgiu esta conclusão já publicada numa nota no site oficial do organismo.

O COI vem desta forma aliviar a pressão a que tem vindo a ser feita nos últimos dias por atletas e mesmo de federações, entre as quais de atletismo e natação dos Estados Unidos, bem como de diversos Comités Olímpicos no sentido de o Jogos de Tóquio serem adiados devido à pandemia de coronavírus, até porque os atletas que não têm condições para se treinarem da melhor forma para as competições.

O cenário de adiamento de Tóquio 2020, que se deveriam realizar entre 24 de julho e 9 de agosto, está assim mais forte do que nunca, até porque o COI já está a avaliar as alternativas para o adiamento dos Jogos, embora o governo japonês continue a considerar que será possível manter o evento para as datas previstas.

O cenário de isolamento das populações um pouco por todo o mundo fez com que o Comité Olímpico Internacional (COI) esteja a estudar cenários possíveis. "O COI vai, em total coordenação e parceria com o comité organizador de Tóquio 2020, as autoridades japoneses e a autarquia de Tóquio, iniciar uma avaliação pormenorizada do rápido desenvolvimento da situação mundial da saúde e o seu impacto nos Jogos Olímpicos, incluindo o cenário de adiamento", esclarece a nota do COI, na qual se mostra "confiante de que finalizará essas discussões nas próximas quatro semanas".