Colega de João Félix no Atlético de Madrid está infetado com covid-19

O brasileiro Renan Lodi está infetado com covid-19, de acordo com os testes realizados pelos serviços médicos do Atlético de Madrid, no regresso dos jogadores ao centro de treinos.

A informação foi avançada esta sexta-feira pelo jornal desportivo espanhol AS, revelando que em março o jogador tinha apresentado sintomas compatíveis com uma gripe, tendo depois sentido falta de ar, tendo então sido visto por um médico do clube. No entanto, não realizou qualquer teste até quarta-feira, dia em que o Atlético regressou aos trabalhos.

O defesa-esquerdo de 22 anos, contratado esta época ao Athletico Paranaense, vinha sendo uma das revelações da equipa onde joga o português João Félix e fica agora em quarentena, isolado dos restantes companheiros de equipa.

Ainda assim, o jogador não apresenta qualquer sintoma do vírus nesta altura, ficando agora a aguardar um novo teste para confirmar o resultado.

Refira-se que os testes realizados a jogadores do plantel colchonero mostraram que nove desenvolveram anticorpos para a doença, embora apenas Lodi tenha dado positivo.

Os atletas, que se apresentaram de máscara e respeitando todo o protocolo de segurança, foram submetidos a testes ao covid-19, sendo que os primeiros resultados deram Renan Lodi como infetado.