Clubes da I Liga fazem pacto para não contratarem jogadores que rescindam

Pedro Proença, presidenre da Liga, está preocupado com a propagação do coronavírus.

Ninguém contrata jogadores que rescindam contratos unilateralmente invocando a pandemia. Foi este o pacto que os presidentes dos clubes da I Liga assinaram esta terça-feira, numa reunião com a Liga. "Os presidentes deliberaram, e decidiram anunciar publicamente a decisão, que nenhum clube irá contratar um jogador que rescinda unilateralmente o seu contrato de trabalho, evocando questões provocadas em consequência da pandemia do Covid-19 ou de quaisquer decisões excecionais decorrentes da mesma, nomeadamente da extensão da época desportiva", informou o organismo que rege o campeonato principal.

Até agora só um jogador da I Liga rescindiu contrato. Beunardeau, guarda-redes francês do Desportivo das Aves, rescindiu de forma unilateral o vínculava ao clube, evocando salários em atraso. O Aves falhou a regularização dos salários referentes ao período de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020 (três meses), tendo o assunto sido remetido pela Liga para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

A Liga e os emblemas dos campeonatos profissionais continuam a tentar encontrar solução para a crise financeira decorrente da crise sanitária. Ainda não foi desta que se chegou a um acordo sobre a extensão dos contratos, que termina a 30 de junho, bem como os cortes salariais. Na semana passada os clubes tinham decido esperar por indicações das instâncias internacionais sobre essas matérias, mas entretanto já houve clubes a anunciar medidas de forma isolada. A Belenenses SAD por exemplo, já anunciou que vai para lay-off.

A Liga mantém o plano de retomar as competições suspensas no dia 12 de março no final de maio. A intensão do organismo que rege os campeonatos profissionais depende da evolução da pandemia em Portugal. Até esta terça-feira registaram-se 345 mortes e 12442 casos de infeções confirmadas.