Guarda-redes rescinde com o Desp. Aves por salários em atraso

O guarda-redes Quentin Beunardeau rescindiu unilateralmente o seu contrato com o Desportivo das Aves por ter três meses de salários em atraso, aos quais acrescem ainda prémios de jogos.

O anúncio foi feito através da empresa de comunicação que gere a carreira do atleta francês de 26 anos que estava na segunda época ao serviço dos avenses, alegando existir uma situação de incumprimento salarial.

"É com enorme tristeza que me despeço dos adeptos do Desportivo das Aves. Foi um prazer enorme representar este clube e esta cidade e só tenho palavras positivas para a massa associativa. Infelizmente, dada a situação de incumprimento que é de conhecimento público, não tive outra solução que não fosse apresentar a minha rescisão", diz o guarda-redes, argumentando que apesar das dificuldades recusou "alguns convites de outras equipas" para continuar num clube com o qual se identificou "desde a primeira hora".

Beunardeau acrescentou que neste momento foi atingido "um ponto sem retorno", razão pela qual tomou esta decisão: "Tenho de fazer valer os meus direitos como trabalhador. Desejo que, quando a competição voltar, jogadores e equipa técnica encontrem os meios para salvar o Aves da despromoção pois o lugar deste clube é entre os maiores do futebol português."