Cinco jogadores excluídos do qualifying de Roland Garros devido ao coronavírus

Cinco tenistas foram excluídos do qualifying para Roland Garros, terceiro Grand Slam da temporada, dois por infeção com o novo coronavírus e outros três por serem "casos de contacto", anunciou a organização do torneio parisiense.

"A direção do torneio de Roland Garros confirma que dois jogadores das eliminatórias testaram positivo à covid-19 e outros três foram declarados casos de contacto", lê-se no comunicado do major francês.

O torneio de Roland Garros vai decorrer entre domingo e 11 de outubro, depois de ter sido adiado devido à pandemia.

Os portugueses Pedro Sousa, João Domingues e Frederico Ferreira Silva estão a disputar a fase de qualificação, que arrancou hoje, tentando juntar-se a João Sousa no quadro principal.