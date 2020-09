Carvalhal: "Fiz hoje o 19.º teste à covid-19. A minha cunhada é médica e nunca fez"

O novo treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, disse esta sexta-feira que considera que "o futebol é a atividade mais regulada" em relação à covid-19 e reitera que a competição "não deve parar", dando o exemplo da irmã e da cunhada, que trabalham na área da saúde e ainda não foram testadas.

"Fiz hoje o 19.º teste [de despistagem da doença], a minha irmã que trabalha num centro de saúde ou a minha cunhada que é médica nunca fizeram um teste. Tem que haver regras, comunicação entre médicos e Direção-Geral da Saúde e verificar a todo o momento a situação para se prosseguir. Temos que prosseguir as nossas vidas e atividades, e viver. Talvez devamos encarar isto mais como uma doença de que como uma epidemia", disse.

Sobre o jogo desta sábado frente ao FC Porto a contar para a 1.ª jornada da I Liga, o técnico bracarense destacou o coletivo do campeão nacional, considerando que a sua "estrela é Sérgio Conceição", mas garantiu um Sporting de Braga a lutar pelos três pontos no Dragão.

O técnico orientou o agora dragão Taremi na época passada, no Rio Ave, mas isso não lhe dá qualquer vantagem, segundo frisou na conferência de imprensa de antevisão da deslocação ao reduto dos portistas.

"O Taremi é um excelente jogador, mas o FC Porto foi campeão não por uma ação individual, mas pelo seu coletivo. A haver uma estrela no FC Porto é o Sérgio Conceição, que fez um trabalho fantástico. O que nos preocupa é a qualidade da equipa no seu todo, não temos o nosso foco nas individualidades", referiu.

Carlos Carvalhal considera que os dragões "têm mais soluções ofensivas, mas a matriz de jogo não vai mudar muito, [pois] é o mesmo treinador e os jogadores são basicamente os mesmos também".

Destacando que gosta que as suas equipas "tenham agressão ao adversário, a começar pelo guarda-redes", o treinador frisou que o Sporting de Braga vai ao Estádio do Dragão jogar "olhos nos olhos" com o FC Porto e já está "capaz de jogar no campo todo", postura que quer repetida em toda a temporada.

"Vamos jogar e encarar todos os adversários da mesma forma, sabendo que todos são difíceis. Este, se calhar, será o mais difícil, porque vamos jogar fora, com o campeão nacional. Mas, como disse na minha apresentação, vamos encarar o adversário olhos nos olhos e lutar pelos três pontos em todos os jogos", disse.

O treinador sustentou que os seus jogadores estão "preparados para a competição": "Fizemos jogos exigentes na pré-época, como com o Benfica ou o Valladolid, mas não são os resultados que são importantes nesta fase, antes a evolução da equipa e ela foi sempre a crescer, a melhorar e a corrigir erros, estou satisfeitíssimo porque acho que superámos as etapas de evolução", disse.

O Sporting de Braga não divulgará a lista de convocados esta temporada. Paulinho e Fransérgio estão em dúvida até à hora do jogo, mas Gaitán e Rui Fonte são ausências certas, também devido a lesão.

Sporting de Braga e FC Porto defrontam-se a partir das 21:00 de sábado, no Estádio do Dragão, no Porto, jogo que será arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.