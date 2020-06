Campeonatos de râguebi finalizados sem títulos, subidas ou descidas

A direção da Federação Portuguesa de Rugby (FPR) aprovou o cancelamento das suas competições, explicando em comunicado que "não estão reunidas as condições para o regresso".

"A FPR e os clubes tudo fizeram para criar as condições ideais por forma a que os treinos e competições pudessem regressar de forma normal e assim ser concluída a época. A presente realidade e as especificidades do râguebi levam a direção a concluir que as condições ideais de treino necessárias à preparação dos atletas não poderão ser implementadas a tempo de concluir a época desportiva 2019/20", explica o documento.

No momento em que a FPR suspendeu provisoriamente todas as competições, a 11 de março, o primeiro lugar da Divisão de Honra (primeiro escalão competitivo) era ocupado pelo Belenenses, clube que garantiu à agência Lusa, no início de maio, estar disponível para aceitar qualquer decisão tomada pela FPR.

No grupo da manutenção, o CR Arcos de Valdevez e o Lousã ocupavam as duas últimas posições, enquanto a I Divisão (segundo patamar competitivo) era liderada pelo CR São Miguel, seguido do CR Évora.

A FPR cancelou definitivamente, a 10 de abril, todas as competições dos escalões de formação e femininos, deixando em aberto a possibilidade de concluir apenas os campeonatos nacionais de seniores masculinos.