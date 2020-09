Segunda parte. Dragões em vantagem dois dois golos em três minutos

49'- Falhanço incrível de Ricardo Horta. Bracarense estava sozinho frente a Marchesín, mas atirou por cima.

RECOMEÇO DA PARTIDA

INTERVALO

45'+4'- GOLO DO FC Porto. Marcou Alex Telles

45'+3'- Grande penalidade a favor do FC Porto. VAR analisa

45'+1'- GOLO DO FC PORTO. Marcou Sérgio Oliveira

35'- Marchesín evita golo de livre de Sequeira

30'- VAR ANULA GOLO ao Sp. Braga

29'- GOLO DO SP. BRAGA. Marcou Castro

12'- GOLO ANULADO AO FC PORTO: Era de Otávio

Começou o jogo no Dragão

O campeão nacional estreia-se este sábado na I Liga 2020-21. O jogo com o Sp. Braga é às 21.00 (Sport TV), no Estádio do Dragão.

EQUIPAS

FC PORTO: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Alex Telles; Danilo, Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio, Corona e Marega

Sp. BRAGA: Matheus; David Carmo, Bruno Viana e Raúl Silva; Esgaio, Al Musrati, Fransérgio, Castro, Sequeira; Abel Ruiz e Ricardo Horta