Bundesliga faz 20 mil testes covid-19 para retormar o campeonato

Os jogadores das 36 equipas da primeira e segunda divisões da Alemanha começaram esta quinta-feira a fazer testes ao covid-19, uma medida determinada pela liga alemã e que se enquadra na estratégia de finalizar a temporada 2019-20.

Nesta operação complexa são necessários cerca de 20 mil testes de despistagem do coronavírus, sendo que cada atleta terá de fazer duas análises. Além dos jogadores, serão também alvos de testes as equipas técnicas, bem como todas as pessoas que vão trabalhar nas partidas.

A Bundesliga tinha previsto retomar as duas principais competições a 9 de maio, mas neste momento essa data está dependente da ratificação do governo liderado por Angela Merkel.

No entanto, o Ministério do Trabalho da Alemanha aprovou esta semana um plano de segurança para o regresso da competição, tendo a maioria dos clubes regressado aos treinos há algumas semanas.

A Alemanha poderá ser, desta forma, o primeiro país a retomar o futebol profissional, embora os jogos tenham de ser realizados à porta fechada.