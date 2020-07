Bruno Fernandes marca e assiste na vitória do Manchester United

O Manchester United aproximou-se esta quinta-feira dos lugares de acesso à Liga dos Campeões ao vencer, por 3-0, na deslocação a Birmingham, para defrontar o aflito Aston Villa, em jogo da 34.ª jornada da Premier League.

Bruno Fernandes voltou a estar em destaque ao abrir o marcador aos 27 minutos na transformação de um penálti, alcançando o sétimo golo no campeonato.

Em cima do intervalo foi o jovem Greenwood a aumentar a vantagem dos red devils, após assistência de Martial. No início do segundo tempo foi Bruno Fernandes a assistir Paul Pogba para o terceiro golo do United, que agora está a apenas um ponto do Leicester, quarto classificado, quando faltam quatro jornadas para terminar o campeonato.

Noutro jogo do dia, o Tottenham de José Mourinho empatou a zero em Bournemouth e complicou a possibilidade de chegar às competições da UEFA do próximo ano. Os spurs estão a três pontos do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, que ocupa a vaga de acesso à Liga Europa.