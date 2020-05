Benfica mostra como será o regresso ao trabalho no Seixal

O Benfica mostrou este sábado no seu site oficial como será o regresso aos trabalhos da equipa de futebol profissional marcado para esta segunda-feira. Os encarnados têm tudo preparado de acordo com as normas de segurança de proteção dos jogadores contra o covid-19.

De acordo com as fotos divulgadas, quando os atletas regressarem ao centro de treinos do Seixal terão à sua disposição quartos individuais devidamente personalizados, pelo que a equipa deixa de estar toda junta no balneário.

Numa primeira fase o plantel será dividido em quatro grupos para os treinos individuais, sendo que dois grupos trabalham da parte da manhã e os outros à tarde, sendo certo que tudo estará pronto para que não haja qualquer contacto entre os companheiros de equipa.

O trabalho no ginásio também terá o distanciamento adequado. De resto, os futebolistas, quando não estiverem no Seixal, continuarão a receber as refeições em casa.

Recorde-se que o regresso dos jogos da I Liga está previsto para o fim de semana de 30 e 31 de maio, com o Benfica a receber o Tondela.