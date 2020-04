Bayern de Munique regressa aos treinos em "grupos pequenos"

Ribéry e Robben estão aí para as curvas mas terminam contrato com o Bayern Munique no final da época

O Bayern de Munique regressou esta segunda-feira aos treinos."A equipa principal do Bayern de Munique retoma os treinos em grupos pequenos. O regresso será feito em coordenação com a política de governo e das autoridades competentes, sendo que todas as regras sanitárias serão estritamente observadas", refere o comunicado no site oficial do clube, que após 25 jornadas lidera o campeonato alemão de futebol, suspenso devido à pandemia de covid-19.

Os jogadores irão treinar em condições muito rigorosas, e com várias restrições, sendo divididos em vários grupos, um pouco à imagem do que tem sucedido com outras equipas da Bundesliga que também já voltaram à atividade, como o Wolfsburgo e o Eintracht Frankfurt, onde militam os portugueses André Silva e Gonçalo Paciência.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O clube apela ainda aos adeptos para que continuem a "seguir as instruções das autoridades", no quadro da pandemia de covi-19. "Em consequência disso, não venham, por favor, ao centro de treinos do Bayern", continua no comunicado.

O campeonato alemão de futebol está parado desde 13 de março e ainda não há datas definidas para o seu regresso. A exemplo da quase totalidade das provas na Europa, a Bundesliga parou por causa da pandemia de covid-19, que na Alemanha já provocou 1342 mortes, em 91714 casos.