Barcelona sofre mas segura liderança no terreno do lanterna-vermelha

O Barcelona segurou este sábado a liderança da liga espanhola de futebol, ao vencer no terreno do lanterna-vermelha Leganés, por 2-1, depois de ter estado a perder, em jogo da 14.ª jornada.

O Leganés, 20.º e último classificado com seis pontos, foi o primeiro a marcar no encontro de estreia do treinador mexicano Javier Aguirre no Estádio Butarque, por intermédio do marroquino En-Nesyri, aos 12 minutos,

Os catalães conseguiram a reviravolta na segunda parte, com tentos do uruguaio Luis Suárez, aos 53, e do chileno Arturo Vidal, aos 79, ambos na sequência de bolas paradas.

Após o segundo jogo da ronda, o Barcelona mantém o primeiro lugar, com 28 pontos, mais três do que o Real Madrid -- os dois clubes têm o embate entre ambos por disputar --, que este sábado recebe a Real Sociedad, quinta classificada, com 23.

Ainda este sábado, o Atlético de Madrid, terceiro com 24, visita o Granada, oitavo com 20.