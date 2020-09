Autoridade de saúde decide adiar o Sporting-Gil Vicente por causa do covid-19

O jogo entre Sporting e Gil Vicente, marcado para este sábado, às 18.30 horas em Alvalade, foi adiado pelas autoridades de saúde por "não estarem reunidas as condições necessárias", uma vez que a equipa de Barcelos apresenta "19 casos confirmados" de infeção por covid-19, "dos quais 11 atletas e 8 elementos do staff técnico".

Administração Regional de Saúde do Norte, em comunicado, justifica que a decisão foi tomada depois de feita "a avaliação de risco" de contágio "face aos resultados obtidos" nos testes realizados.

Refira-se que o Sporting está a contas com dez casos de covid-19, entre os quais o treinador Rúben Amorim, o que motivou que os jogadores e membros do staff com teste negativo se tenham concentrado no Algarve, isolando-se dos restantes elementos.

Eis o comunicado na íntegra:

"No passado dia 8 de setembro, a Autoridade de Saúde do ACES Barcelos/Esposende teve conhecimento de um caso positivo de COVID-19 em atleta do Gil Vicente Futebol Clube, tendo dado início aos procedimentos inerentes à intervenção de Saúde Pública, preconizados nas Orientações técnicas da Direção-Geral da Saúde, no âmbito da intervenção para prevenção e controlo da COVID-19, nomeadamente, a investigação epidemiológica, com a identificação dos contactos, a avaliação do risco da exposição e a determinação das medidas de saúde públicas necessárias e adequadas, em função da referida avaliação.

Foram identificados, até ao momento, 19 casos confirmados, dos quais 11 atletas e 8 elementos do staff técnico.

Todo este processo vem sendo desenvolvido, em articulação, pelas diferentes entidades - Autoridades de Saúde Local, Regional e Nacional, Liga Portuguesa de Futebol - com os responsáveis do clube.

Na sequência da informação facultada e da avaliação de risco face aos resultados obtidos em teste de pesquisa de SARS-CoV-2, no cumprimento das competências atribuídas às Autoridades de Saúde, foi decidido pelas Autoridades de Saúde dos níveis nacional, regional e local, não estarem reunidas as condições necessárias para a realização do jogo do dia 19/09/2020.

As Autoridades de Saúde continuarão a acompanhar a evolução desta situação e a desenvolver as medidas de Saúde Pública consideradas necessárias, em articulação com as entidades gestoras. "