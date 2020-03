Austrália mantém a competição... pesar de ter duas equipas de quarentena

A Federação Australiana de Futebol comunicou esta segunda-feira que a A-League não vai ser interrompida devido à pandemia do coronavírus. Isto, apesar de o campeonato australiano ter duas equipas em quarentena. Chris Nikou, o presidente da Federação, decidiu manter a competição ativa, embora seja jogada à porta fechada.

As duas equipas australianas que participam no campeonato, a Wellington Phoenix que se encontra em 3º lugar e Melbourne Victory que se encontra no 10º lugar na classificação, estão de quarentena desde domingo e vão estar a afastadas da competição temporariamente.

De acordo com o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, todas as pessoas procedentes do exterior deverão permanecer em isolamento de 14 dias para impedir a propagação do vírus. Uma medida que inclui o Wellington Phoenix e o Melbourne Victory, equipas que entraram no país no domingo, depois de terem tido um jogo em Wellington na Nova Zelândia, onde já foram confirmados 269 casos de coronavírus. Ambas as equipas aceitaram cumprir o período de quarentena na Austrália, obrigando a liga australiana a recalendarizar a prova em vez de a suspender.

O organismo vai continuar a monitorizar a situação e deixou recomendações aos clubes e aos jogadores, para seguirem as restrições impostas.