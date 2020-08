As razões que levam Messi a querer deixar o Barcelona

Parece a crónica de uma saída anunciada e orquestrada. No dia 6 de fevereiro, o jornal italiano Gazzetta dello Sport noticiou que Lionel Messi estava descontente no Barcelona e que ponderava mudar de ares. Nada mais natural, não fosse ele o melhor jogador de futebol do mundo e poder deixar o clube de sempre, o Barcelona, a custo zero, graças a uma "cláusula de fuga" prevista no contrato.



Muitos ficaram incrédulos com a notícia. Parecia mentira que um clube deixasse o melhor jogador do mundo com a porta aberta para sair sem ganhar nada com isso, ainda mais quando investiu milhões de euros na sua formação. Mas segundo o jornal italiano era isso que estava no contrato. Ele só tinha de avisar os catalães com 20 dias de antecedência. O Barça não desmentiu e o argentino também não. Meio ano depois a bomba estourou mesmo. O camisola 10 do Barcelona informou o clube que o acolheu com 13 anos de que quer ir embora.

Para o jornal de Madrid, Marca, "a decisão de Messi em deixar o Barça é apenas o primeiro capítulo daqueles que ainda não foram escritos no epílogo do melhor jogador da história do Barcelona". O dia 25 de agosto pode assim ficar na história do emblema blaugrana como o início do fim de uma era... a era de Messi!

Foi através de um documento enviado por burofaxe (uma espécie de fax com aviso de receção) que a decisão do argentino chegou a Camp Nou. Mas afinal o que leva Messi querer a rescindir o seu contrato com os blaugrana?

Para começar a frustração de ver a equipa definhar entre más decisões desportivas e administrativas. A contratação do inexperiente Abidal para o cargo de secretário técnico foi uma delas. O jogador bateu de frente com ele quando o francês deu uma entrevista, onde disse, entre outras coisas, que "muitos jogadores não estavam satisfeitos, nem trabalhavam muito" porque queriam despedir o então treinador Ernesto Valverde.

Uma declaração que caiu mal ao capitão, que reagiu nas redes sociais: "Os responsáveis pela área da direção desportiva também devem assumir as suas responsabilidades e, sobretudo, assumir as decisões que tomam (...) Acho que, quando se fala de jogadores, é preciso dar nomes. Caso contrário, está-se a manchar o nome de todos e a alimentar coisas que se dizem e não estão corretas."



A situação levou o presidente do Barcelona a reunir com ambos de emergência, mas o mal estava feito e o mundo ficou a saber que Messi estava descontente. Horas depois soube-se que ele podia sair do Barcelona a custo zero. As negociações para o corte salarial da equipa durante a pandemia contribuiram ainda mais uma relação já desgastada.



Em campo as coisas não correram melhor. A política de não reforço da equipa como Messi desejava, incluindo o regresso de Neymar em vez da contratação de Griezmann, para lutar pela Champions - foram eliminados no torneio final e inédito de Lisboa, com um humilhante 8-2 pelo Bayern Munique - juntou-se ao título falhado da liga espanhola, numa época sem brilho.

A dispensa por telefone de Luis Suárez, seu amigo e melhor parceiro, por Ronald Koeman, que entretanto assumiu o comando da equipa, foi a gota de água que fez transbordar o copo de Messi, que considera que o projeto de reconstrução levará anos para voltar ao mais alto nível. Tempo que ele, aos 33 anos, não tem.

Terá sido a saída orquestrada? No Barça há muito que se temia que isto pudesse acontecer, até porque o camisola 10 já tinha recusado renovar e só tinha mais um ano de contrato. Além disso, segundo a Imprensa espanhola, o clube já se movimentava secretamente na procura de um substituto. Lautaro Martínez e Neymar são os principais candidatos.



Será que Messi pode recuar? É muito difícil, senão impossível, para o jogador reconsiderar a sua posição, ainda mais quando há um documento oficial já enviado. O clube vai lutar com unhas e dentes para que esta cláusula de rescisão, que expirou no papel em 10 de junho, não possa ser executada, embora Léo e sua entourage defendam que há base legal uma vez que os contratos foram revistos durante a pandemia. Ou seja, foi definido o dia 10 de junho para poder acionar a tal cláusula de libertação para dar 20 dias ao clube antes do fim do contrato (30 de junho)... mas por causa da pandemia os contratos foram prorrogados automaticamente com a bênção da FIFA.

A guerra está aberta, mas o mais certo é ambas as parte se sentarem à mesa para chegar a um acordo de saída.

Recebe 71 milhões por época e dispensa 70 milhões de bónus

Mesmo que saia a custo zero, contratar o argentino não é para todos. Messi recebe cerca de 71 milhões de euros brutos por temporada em Barcelona, sendo que 15% são verbas de direitos de imagem. Manchester City, Manchester United, Inter Milão, Paris Saint-Germain e até a Juventus de Cristiano Ronaldo são os potenciais interessados na contratação do argentino, que tem contrato com os catalães até 30 de junho de 2021 e uma cláusula de rescisão de 700 milhões de euros.

Segundo o site Football Leaks, que em 2018 revelou o contrato do jogador, Messi receberia um bónus de 70 milhões de euros caso cumprisse o contrato até ao fim... e mesmo assim pediu para sair.



Adivinha-se uma semana quente para os lados de Camp Nou. O Barcelona regressa ao trabalho no próximo domingo e há expectativa para saber se o capitão se vai apresentar para os trabalhos de pré-temporada. O assunto está a dominar as conversas nas redes sociais um pouco por todo o mundo e na Catalunha os adeptos tomaram o partido do jogador, manifestando-se contra a sua saída em frente ao estádio, pedindo a demissão do atual presidente. Bartomeu pode ficar ligado à saída do melhor jogador do mundo a meses de ir a votos. As eleições estão marcadas para março de 2021 e também por isso é muito difícil para o presidente renunciar agora.



Parece assim certo que o campeonato espanhol perderá Messi e Cristiano Ronaldo em apenas dois anos e os espanhóis temem "um impacto brutal" no torneio espanhol.