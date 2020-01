Dakar 2020: Paulo Fiúza em segundo nos automóveis e Paulo Gonçalves 12.º nas motas

Paulo Gonçalves, melhor português nas motas, está na 12ª posição na segunda etapa do Dakar 2020.

Na primeira das 12 etapas, entre Jeddah e Al Wajh, ​​​​​na distância de 752 quilómetros, 319 deles cronometrados, o vencedor foi o lituano Vaidotas Zala, num Mini de 2018 em 3:19.04 horas, menos 2.14 minutos do que Peterhansel e Fiúza tambem em Mini. O espanhol Carlos Sainz (Mini) terminou na terceira posição, a 2.50 do vencedor da primeira etapa da 42.ª edição do Dakar, que está a ser disputado na Arábia Saudita pela primeira vez.

A Toyota voltou a sofrer problemas com os pneus, tal como já acontecera no Rali de Marrocos, em outubro. O qatari Nasser Al-Attiyah, vencedor em 2019, sofreu três furos em apenas 10 quilómetros, quando liderava, e cedeu 5.33 minutos para o vencedor, terminando no quarto lugar.

O espanhol Fernando Alonso (Toyota), duas vezes campeão do mundo de Fórmula 1, também furou duas vezes na estreia na maior prova de todo-o-terreno, concluindo a tirada na 11.ª posição, a 15.27 minutos de Zala, depois de também ter sentido alguns problemas de navegação.

Ricardo Porém (Borgward) foi o 23.º, a 39.18 minutos do vencedor, enquanto Filipe Palmeiro, que acompanha o lituano Benediktas Vanagas (Toyota) foi 15.º.

Nos SSv, o vencedor foi o norte-americano Casey Currie (Can-Am), com o portuense Pedro Bianchi Prata a terminar em nono, navegando o piloto do Zimbabué Conrad Rautembach (PH Sport).

Paulo Gonçalves, melhor português nas motas

Nas motas foi o australiano Toby Price (KTM) a comandar após o primeiro dia, com 2.05 minutos de vantagem sobre o norte-americano Ricky Brabec, em Honda. Paulo Gonçalves, em Hero, foi o melhor português na 12.ª posição final, apesar de inicialmente ter sido creditado com o 13.º melhor tempo, a 10.17 minutos do vencedor.

António Maio, em Yamaha) foi 23.º, a 24.48 minutos de Price. Sebastian Bühler, em Hero, foi 32.º, a 35.13. Mário Patrão, em KTM, concluio os 319 quilómetros da especial em 41.º, a 47.47, à frente de Fausto Mota, em Husqvarna, na 53.º posição. Já Joaquim Rodrigues Jr., em Hero, teve problemas e não chegou ao ponto de passagem instalado ao quilómetro 105.

Esta segunda-feira disputa-se a segunda etapa, entre Al Wajh e Neom, com 401 quilómetros, 367 deles ao cronómetro, desenhados junto ao Mar Vermelho. A navegação será especialmente importante, num dia em que os pilotos vão encontrar uma multiplicidade de pistas pela frente. Para as motas e quads será, também, a primeira parte de uma etapa supermaratona, em que a assistência estará vedada além dos trabalhos que os próprios conseguirem fazer.