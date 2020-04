António Salvador avisa Sporting: "Contratos são para cumprir"

António Salvador ao lado do presidente do Sporting Frederico Varandas

António Salvador promete tudo fazer para receber os 12, 3 milhões de euros que o Sporting deve aos guerreiros, pela transferência do treinado Rúben Amorim. "O negócio é simples. O Sporting mostrou-se interessado no Rúben, mas sempre disse que não estávamos interessados em vender, nem ceder. Estava a fazer uma recuperação fantástica e foi importante para dar o clique aos nossos jogadores. Disse que só podia sair pela cláusula. A dada altura ele mostrou-se disponível para abraçar outro projeto, já que o Sporting pagava a cláusula. Os contratos são para se cumprir. É isso que vou sempre fazer, defender o clube nessas situações", disse o presidente do clube minhoto em resposta a perguntas dos adeptos nas redes sociais do clube.

Tal como o DN noticiou em primeira mão, no dia 15 de abril, o Sporting devia ter pago cinco milhões de euros (mais juros) ao Sp. Braga, relativo à primeira prestação do negócio, no dia 6 de março, mas falhou esse pagamento. O clube de Alvalade justificou ao DN a decisão com o lay-off, tendo o diretor financeiro do clube dito depois à Sport TV, que se tratou de um "ato de gestão".

O problema é que os minhotos, além de não receberem a primeira tranche, consideram que a dívida aumentou para 12, 3 milhões de euros. O Sporting "tem um entendimento diferente" e o caso promete acabar nos tribunais.

Trincão vai dar que falar na próxima década

Questionado sobe quais os desafios que esta pandemia trouxe à gestão do Sp. Braga, o líder minhoto respondeu assim: "São momentos muito complicados que estamos a atravessar e é necessária uma liderança forte. Felizmente o Sp. Braga tem uma grande estrutura para poder aguentar e ultrapassar este desafio que é muito complicado e para que consigamos sair dele com uma liderança ainda mais reforçada ainda e com o clube estável."

Salvador "gostaria de ter todo atual plantel sempre à disposição" na próxima época. Quer dizer, todos menos um: "Já sabemos que vamos perder um grande jogador, que vai marcar a próxima década, o Trincão, que como sabem já está vendido ao Barcelona, mas o resto do plantel, ou quase todo, vai-se manter para a próxima época."

O Sp. Braga tem crescido como clube nos últimos anos e ele como presidente não podia estar mais satisfeito e orgulhoso. "Não é trabalho de uma pessoa, mas de um conjunto de enormes profissionais que dão todos os dias o seu contributo para este crescimento notório, reconhecido por todos, ano após ano. É com grande satisfação que ouço várias pessoas a falar sobre isso, por este país fora, mas também por essa Europa fora, de vários agentes do futebol, que reconhecem isso. É um orgulho para todos nós", confessou, atrevendo-se a revelar as principais características de um bom presidente: "paixão e exigência."

E com que presidente - Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira ou Frederico Varandas - é mais difícil negociar? A pergunta que ficou sem resposta.