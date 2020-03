Alex Telles apontado ao Barcelona

Alex Telles, lateral esquerdo do FC Porto, é uma das quatro contratações que o treinador do FC Barcelona, Quique Sétien, tem nos planos para a próxima temporada, avançou o jornal espanhol Sport . O clube blaugrana quer reforçar o lado esquerdo do plantel e o jogador brasileiro é umas das hipóteses em cima da mesa.

O interesse no lateral brasileiro não é de hoje. No ano passado, o clube espanhol esteve interessado no lateral brasileiro, mas Pinto da Costa esteve irredutível para negociar, porque só aceitava vender o jogador pelos 40 milhões da cláusula de rescisão. O FC Barcelona considerou que era um investimento excessivo, e no verão passado optou por um jogador muito mais barato, Junior Firpo, que custou 18 milhões de euros.

Alex Telles, que completou 27 anos em dezembro, ainda não prolongou o contrato com os azuis e brancos, o que provocou uma alteração na intenção de Pinto da Costa em negociar. Se o líder dos dragões não se mostrar mais aberto às propostas de outros clubes, o lateral brasileiro pode sair a custo zero a partir de janeiro de 2021.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Além do clube espanhol, o Chelsea também está interessado no jogador brasileiro. Alex Telles já admitiu que gostava de um dia poder jogar na Premier League.