Alerta no Flamengo. Até o médico está infetado com covid-19!

O Flamengo está em alerta máximo devido aos casos de covid-19 que atacaram a sua equipa principal, que se encontra no Equador onde nesta terça-feira à noite vai defrontar o Barcelona de Guayaquil, a contar para a 4.ª jornada da fase de grupos da Taça Libertadores.

Numa publicação no Twitter, o clube carioca anunciou que agora foi a vez de o médico Márcio Tannure e o diretor Juan Santos terem testes positivos, estando em isolamento no Equador, tal como os jogadores Bruno Henrique, Mauricio Isla, Diego Ribas, Filipe Luís, Michael, Matheuzinho e Vitinho. Todos eles estão impedidos de entrar em campo, tal como Gabriel Barbosa, por lesão numa coxa, e Gustavo Henrique, por castigo.

Refira-se que o Flamengo está no Equador desde a semana passada, uma vez que na última sexta-feira jogou com o Independiente del Valle (foi goleado por 5-0). Nesse sentido, e para fazer face a tantas baixas, o treinador espanhol Domènec Torrent chamou quatro jogadores das camadas jovens para ter mais opções para a partida com o Barcelona, mas o avião que levava os quatro futebolistas - Natan, Guilherme Bala, Rodrigo Muniz e João Lucas - foi impedido de entrar no espaço aéreo do Peru, razão pela qual teve de fazer uma paragem forçada em Manaus, não se sabendo agora se será autorizado a continuar viagem.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Assim sendo, Domènec Torrent não sabe se poderá contar com os "reforços" a tempo do jogo, mas o Flamengo fica com outro problema nas mãos se o avião não for autorizado a levantar voo rumo ao Equador. É que este era o aparelho que iria servir para transportar os jogadores infetados de regresso ao Rio de Janeiro.