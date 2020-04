Ainda não é desta. Neemias Queta adia sonho da NBA e continua no campeonato universitário

Neemias Queta não se vai declarar elegível para o draft de dia 25 de junho. O jovem basquetebolista português decidiu ficar mais uma temporada ao serviço dos Utah State Aggies, no campeonato universitário de basquetebol norte-americano (NCAA).

"Depois de pensar muito, decidi voltar aos Utah State para a minha temporada júnior. O meu sonho sempre foi jogar na NBA, mas agora não é o momento certo para me declarar ao Draft. Continuamos a construir um ótimo programa aqui nos Utah State, que tenho muito orgulho de representar", explicou o poste de 20 anos, no Twitter.

No ano passado, depois de brilhar no campeonato universitário e de ter revelado qualidades defensivas impressionantes, o jovem natural do Barreiro chegou a apresentar-se ao draft (método de escolha de jogadores para a NBA), mas acabou por se retirar, já que, se não fosse escolhido hipotecava a possibilidade deste ano se apresentar. Este ano, depois de uma lesão grave que o obrigou a parar alguns meses, estava novamente a destacar-se ao serviço dos aggies até que as competições foram suspensas nos EUA devido à pandemia do covid-19.

Sem o mesmo fulgor das exibições do ano passado, Neemias prefere continuar a evoluir no campeonato universitário até se sentir capaz de agarrar um lugar na NBA. O sonho de jogar no maior campeonato de basquetebol do mundo segue intacto.