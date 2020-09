Adversário do Benfica na Champions em alerta por causa do covid-19

A uma semana de enfrentar o Benfica na 3.ª pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, os gregos do PAOK Salonica estão em alerta máximo por causa do covid-19.

É que o avançado ​​​​Dimitris Limnios testou positivo no regresso da seleção grega, que no domingo venceu no Kosovo por 2-1. De imediato, os responsáveis clínicos do clube colocaram o guarda-redes Alexandros Paschalakis em quarentena até que sejam realizados e conhecidos os resultados dos testes.

Limnios dificilmente iria jogar com o Benfica, uma vez que está à beira de completar a sua transferência para os alemães do FC Colónia, mas Paschalakis é o titular da equipa treinada pelo português ​​​​Abel Ferreira.

Relativamente aos restantes jogadores que estiveram nas seleções, ​​​​​​​Giannoulis, Michailidis, Tzolis e o islandês Ingason, tiveram todos testes covid-19 negativos, pelo que foram integrados nos treinos, mas nas próximas horas todos os jogadores do plantel voltarão a ser testados.

O PAOK vai iniciar esta sexta-feira a Liga grega com a receção ao Larissa e na terça-feira recebe o Benfica, no jogo que decidirá quem irá passar para o play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.