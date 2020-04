A última vez que o Sporting foi campeão foi há 18 anos

Jardel carrega João Pinto às costas nos festejos do título do Sporting em 2001-02

Foi no já longínquo dia 28 de abril de 2002, que o Sporting conquistou o seu último campeonato nacional de futebol. Há já 18 anos que os leões não são campeões. É o igualar do maior registo sem títulos. Muita gente pensou que o interregno de 18 anos do Sporting entre 1982 e 2002 seria irrepetível, mas o maior jejum da história do clube fundado em 1906 está em vias de ser batido. Esta época o clube de Alvalade já não tem hipóteses de chegar ao título e por isso só em 2021 tal pode acontecer.

Há 18 anos o Sporting acabou em primeiro, seguido pelo Boavista. FC Porto e Benfica, respetivamente. Liderados pelo romeno Lazlo Boloni no banco e João Pinto e Jardel em campo (acabou a época como melhor marcador, com 42 golos), os leões sagraram-se campeões nacionais.

A época até nem começou bem para os leões, que tiveram algumas dificuldades com o modelo do treinador romeno. Apesar de terem começado o campeonato a vencer o FC Porto, a equipa leonina perdeu depois no Restelo e em Alvalade com o Alverca descendo para o 15.º lugar do campeonato. Depois João Pinto e Jardel formaram uma aliança mortífera para os adversários e lideraram a equipa para uma temporada de sonho, que só terminou com o Sporting em primeiro lugar.

A festa aconteceu na penúltima jornada. Na 33.ª, a equipa leonina podia ter conquistado matematicamente o título, mas empataram em Setúbal. Foi preciso esperar pela derrota o Boavista na Luz, frente ao Benfica, para soltar os festejos. Foi o segundo título em três anos. Nesse ano, além do campeonato, os leões conseguiram ganhar a taça, fazendo uma dobradinha inédita desde 1982. A festa fez-se no Marquês.