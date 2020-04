A ideia da Liga. Treinos em maio, jogos à porta fechada e testes aos jogadores

A Liga está reunida nesta sexta-feira a debater questões relacionadas com o possível regresso das competições. Segundo o DN conseguiu apurar, em cima da mesa está a possibilidade de os clubes profissionais regressarem aos treinos já no início de maio, em princípio no dia 4, e de os campeonatos poderem ser retomados na última semana de maio ou no início de junho.

Ainda segundo foi possível apurar, quando as competições regressarem, os jogos serão todos realizados à porta fechada, sem presença de público nas bancadas, mas transmitidos em direto pela televisão. Outra questão relacionada com a segurança é o facto de os jogadores e staff presentes nos jogos estarem obrigados a apresentarem resultados dos testes ao covid-19 antes de cada partida.

Relativamente às entrevistas rápidas e conferências de imprensa após os jogos, os clubes estarão ainda a debater a viabilidade ou não de tal poder acontecer.

Numa entrevista à TSF, a 31 de março, Pedro Proença, presidente da Liga, já tinha deixado algumas ideias sobre o recomeço das competições. "Estamos todos na expectativa de passar esta fase negra, que vai ter consequências para tudo e todos. Sabemos que estamos dependentes de instâncias governamentais, também as instâncias internacionais, mas os clubes estão imbuídos do espírito de que as competições devem regressar e temos três meses para uma retoma com a época a terminar a 30 de junho. Não podemos colocar em causa esta época e as vindouras. Acreditamos que vai ser possível jogar ainda nesta temporada", declarou o presidente da Liga, em entrevista à TSF."