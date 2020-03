Sul-coreano rescinde com Académico de Viseu e volta à Coreia do Sul

Seong-Hwan Yang, futebolista sul-coreano, rescindiu contrato com o Académico de Viseu, que alinha na II Liga portuguesa de futebol, "por causa do coronavírus", anunciou esta sexta-feira o defesa na rede social Instagram. O lateral direito, de 25 anos, revelou que se desvinculou do clube beirão "por mútuo acordo", depois ter manifestado que pretendia regressar à Coreia do Sul.

Yang chegou a Viseu como reforço para a época 2019-20, depois de uma temporada a jogar nos sub-23 do Vitória de Setúbal, tendo vestido a camisola do Académico de Viseu em seis jogos nas competições oficiais de futebol.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A pandemia do covid-19, já infetou mais de 250 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 10400 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 89000 recuperaram da doença. O surto começou na China, em dezembro de 2019, e espalhou-se por mais de 179 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. Depois da China, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, o que levou vários países a adotarem medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, que se encontra em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira (dia 19), a Direção Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1020, mais 235 do que no dia anterior. O número de mortos no país subiu para seis.