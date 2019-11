Eriksen, Cavani e Willian. A lista de luxo de jogadores em final de contrato

Todos os anos a história repete-se, com vários jogadores em final de contrato e por isso apetecíveis. O que significa transferências baratas no inverno (janeiro) ou a custo zero no verão (agosto). Também há a hipótese de os futebolistas que estão nesta situação renovarem pelos clubes que joguem, mas a história está cheia de exemplos de atletas que optam por sair e em alguns casos têm até um destino apalavrado. Neste ano a lista é extensa e tem muitos nomes sonantes, com jogadores no auge a nível europeu e mundial.

São alguns dos maiores jogadores da Europa e estão no último ano de contrato com o clube que representam, como Christian Eriksen (Tottenham), que ainda no verão foi colocado no Real Madrid e no Atlético, mas que optou por ficar em Londres mesmo sem renovar. De acordo com o site Transfermarkt, especializado em mercado, o passe de Eriksen está avaliado em cem milhões de euros. Um valor que descerá invariavelmente se ele sair em janeiro. O clube terá interesse em negociá-lo na reabertura do mercado para não ver um ativo sair a custo zero. E no caso do Tottenham são três os jogadores nessa situação. Além de Eriksen, também Tobby Alderweireld e Jan Vertonghen podem escolher o próximo destino a partir de janeiro.

A reabertura do mercado é uma possibilidade para os clubes venderem ativos em final de contrato, mas pode estar em vias de terminar. Isto porque Gianni Infantino pretende revolucionar o mercado de transferências. De acordo com o jornal L'Équipe, o presidente da FIFA está a preparar um documento com 11 propostas, entre elas o fim do chamado mercado de inverno. A FIFA pretende que exista apenas uma janela de transferências por época, suspendendo assim o mercado de janeiro. Assim sendo, todos os negócios e transferências só poderão acontecer durante o verão - a medida será discutida no próximo dia 28 de fevereiro pelo comité da FIFA.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

© DN

Para já as opções são muitas e dão para fazer um onze de luxo que dava para disputar o título nos principais campeonatos. Willian (Chelsea), Cavani (PSG), Dries Mertens (Nápoles), Juan Cuadrado (Juventus) ou o ex-benfiquista Nemanja Matic (Manchester United) estão em final de contrato. Os rumores dispararam a partir do momento em que se soube que não iriam renovar. Em Inglaterra, por exemplo, garantem que o Barcelona vai atacar Willian, enquanto em Itália acreditam que a Juventus vai tentar levar Eriksen a custo zero. O campeão italiano, onde joga Cristiano Ronaldo, tem três jogadores a finalizar a ligação ao clube (Cuadrado, Matuidi e Buffon - adiou a reforma para jogar mais um ano na Juve).

Já Cavani poderá ser o próximo reforço do Mancheter United. No entanto, o internacional uruguaio já admitiu a possibilidade de se reformar assim que terminar a ligação ao clube de Paris. "O meu vínculo vai encerrar, e talvez a minha carreira. Não sei se continuarei a jogar depois de 2020", disse o jogador do PSG numa entrevista ao Le Parisien em janeiro.

Quaresma, Eder, Manuel Fernandes...

Entre os portugueses por essa Europa fora há alguns que se preparam para mudar de destino, mas há outros com o final da carreira à vista, casos de Beto (Göztepe), Bruno Alves (Parma), João Moutinho (Wolverhampton), Manuel Fernandes (Krasnodar) ou Ricardo Quaresma (Kasimpasa).

O caso mais surpreendente talvez seja o de Gabriel Antunes, que está a brilhar no Getafe da liga espanhola e ainda não renovou. O esquerdino português foi mesmo eleito o melhor lateral esquerdo da liga espanhola de 2028-2019 e pode estar de saída do Getafe, mas ainda não se conhece o novo destino.

Depois há ainda Cedric Soares (Southampton), Daniel Carriço (Sevilha), Miguel Veloso (Hellas Verona), Vieirinha (PAOK) e Éder (Lokomotiv). Tal como os outros, também o herói português do Euro 2016 está em vias de ser um jogador livre.

© DN

Em Portugal o cenário neste ano é um pouco diferente. Se no ano passado só o FC Porto tinha sete atletas em final de contrato (Herrera, Brahimi, Hernâni, Adrián Lopez e Maxi acabaram por sair a custo zero no verão), neste ano os três grandes têm o futuro acautelado. Segundo o Transfermaket, na I Liga há 72 atletas em final de contrato, mas só um dos três grandes: Mathieu, do Sporting. O central renovou já neste ano, por uma uma temporada, mas o adeus a Alvalade está marcado para o fim da atual época.

Ibrahimovic já está livre

O controverso avançado sueco Zlatan Ibrahimovic já está livre. A época na MLS (Liga americana) acabou neste mês, assim como a aventura do sueco nos LA Galaxy. Ibra é assim um jogador disponível para o mercado de janeiro. O avançado já se pode comprometer com o emblema que quiser, mas só será inscrito na reabertura do mercado de transferências, em janeiro. Ibra acabou a MLS em boa forma e com 31 golos marcados em 31 jogos (!), despertando o interesse do Manchester United, Bolonha, Nápoles, Milan, Fiorentina e até do Flamengo de Jorge Jesus, entre outros.

Muitos já o desafiaram a voltar ao futebol europeu, mas Zlatan quer surpreender na escolha. E nem todos os clubes terão saúde financeira capaz de satisfazer as exigências do sueco. Segundo a imprensa italiana, o futebolista exige cinco milhões de euros por 18 meses de contrato (época e meia).

Ibrahimovic leva 116 internacionalizações pela seleção sueca e conta com passagens por Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United e LA Galaxy.

Alguns jogadores em final de contrato

Christian Eriksen (Tottenham)

Willian (Chelsea)

Cavani (PSG)

Thomas Meunier (PSG)

Nemanja Matic (United)

Dries Mertens (Nápoles)

Blaise Matuidi (Juventus)

Tobby Alderweireld (Tottenham)

Adam Lallana (Liverpool)

Éver Banega (Sevilla)

Olivier Giroud (Chelsea)

Ezequiel Garay (Valencia)

Artem Dzyuba (Zenit)

Juan Cuadrado (Juventus)

Jan Vertonghen (Tottenham)

Eric Bailly (United)

Mario Götze (Dortmund)

Jérémy Mathieu (Sporting)

David Silva (City)

Pedro (Chelsea)

Savic (At. Madrid)

Hart (Burnley)

Claudio Bravo (City)

Cedric Soares (Southampton)

Eder (Lokomotiv)

Ricardo Quaresma (Kasimpasa)