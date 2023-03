Yolanda Hopkins cai nos quartos e Portugal fica sem surfistas em Peniche

A surfista Yolanda Hopkins, a última portuguesa que ainda estava em ação, perdeu esta terça-feira o duelo com a australina Macy Callaghan, nos quartos de final da prova da elite mundial em Peniche, terminando em quinto lugar.

Num dia de ondas grandes e pouco vento na Praia de Supertubos, a olímpica lusa marcou 7,94 pontos nas duas melhores ondas (4,77 e 3,17), em 20 possíveis, enquanto a adversária fez 9,03 (5 e 4,03).

Depois da eliminação de Teresa Bonvalot, nos 'oitavos', na segunda-feira, e de Frederico Morais, na ronda de repescagem, no domingo, Portugal já não conta com nenhum atleta no evento português da Liga Mundial de Surf (WSL).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O MEO Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito principal da WSL, arrancou no sábado e o período de espera decorre até 16 de março.