Jannik Sinner é um dos rostos das reivindicações dos tenistas que participam no histórico torneio de Wimbledon.
Jannik Sinner é um dos rostos das reivindicações dos tenistas que participam no histórico torneio de Wimbledon.FOTO: EPA/ADAM VAUGHAN
Desporto

Wimbledon. Tenistas e organização jogam em lados contrários do ‘court’

Jogadores querem 15% das receitas totais para si. O All England Lawn Tennis Club diz que já ofereceu um aumento de 20% em prémios. Para já, a guerra vai a ‘tie-break’…
João Almeida Moreira
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