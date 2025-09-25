William Gomes dá vitória ao FC Porto nos instantes finais do jogo de estreia na Liga Europa (veja o golo)

Um grande golo do brasileiro William Gomes deu esta quinta-feira, 25 de setembro, a vitória ao FC Porto na Áustria, frente ao RB Salzburgo, por 1-0, em jogo da 1.ª jornada da Liga Europa.Com um remate em arco, o extremo portista marcou nos instantes finais da partida disputada na Red Bull Arena, oferecendo assim os primeiros três pontos aos dragões, que repetem o resultado alcançado na véspera pelo Sp. Braga, em casa, frente ao Feyenoord.Nos restantes jogos da noite, destaque para o Lyon de Paulo Fonseca, que foi aos Países Baixos vencer o Utrecht por 1-0.