Vuelta: Mikel Landa vence na 20.ª etapa e Enric Mas ‘carimba’ triunfo na geral

O ciclista espanhol Mikel Landa (Soudal Quick-Step) venceu este sábado (12 de setembro) a 20.ª etapa da Volta a Espalha, no dia em que o seu compatriota Enric Mas (Movistar) confirmou virtualmente o triunfo na geral, o primeiro numa grande Volta.

Landa, de 36 anos, concluiu os 186,8 quilómetros entre La Calahorra e o alto de Collado del Alguacil com o tempo de 04:58.01 horas, com o norueguês Tobias Halland Johannessen (Uno-X) em segundo, a 47 segundos, e o belga Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech), em terceiro, a 01.27 minutos.

Nas contas da geral, em dia decisivo de alta montanha, Enric Mas, de 31 anos, reforçou a ‘camisola vermelha’ e tem agora 02.15 minutos sobre o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) e 02.44 em relação ao austríaco Felix Gall (Decathlon), segundo e terceiro, respetivamente.

Mas, que já tinha sido segundo na Volta a Espanha por três vezes (2018, 2021 e 2022) e terceiro em 2024, vai chegar ao triunfo pela primeira vez numa grande Volta, bastando para isso acabar a 21.ª e última etapa de domingo sem qualquer contratempo inesperado.

No domingo disputa-se a última etapa da 81.ª edição da Vuelta, ao longo de 112 quilómetros, com início e fim em Granada, num dia sem dificuldades de maior e que já não deve provocar alterações no pódio final.