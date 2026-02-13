Vítor Pereira é o novo treinador do Nottingham Forest

O treinador português Vítor Pereira assinou contrato válido por uma época e meia com os ingleses do Nottingham Forest, voltando a treinar três meses depois de ter sido despedido do Wolverhampton. O acordo será anunciado nas próximas horas, a tempo de poder orientar a equipa no jogo da próxima quinta-feira com os turcos do Fenerbahçe, sua antiga equipa, a contar para o play-off da Liga Europa.Vítor Pereira é o quarto treinador do Nottingham Forest esta temporada, sucedendo ao compatriota Nuno Espírito Santo, que iniciou a temporada, ao australiano Ange Postecoglou e ao inglês Sean Dyche, despedido após o empate caseiro diante do Wolverhampton, o terceiro jogo consecutivo sem vencer.O Nottingham Forest é apenas o segundo clube a despedir três treinadores na mesma temporada da Premier League, depois de o Watford também o ter feito em 2019/20.Vítor Pereira, que foi bicampeão no FC Porto, campeão na China e na Grécia, treinou ainda Santa Clara, Al-Ahli, Olympiacos, Fenerbahçe, Munique 1860, Shanghai SIPG, Corinthians, Flamengo, e Al-Shabab, entre outros.No Nottingham Forest, Vítor Pereira vai reencontrar o grego Evangelos Marinakis, acionista maioritário do clube inglês e que é igualmente presidente do Olympiacos, no qual o treinador português esteve em 2014/15.O técnico português será o 10.º a orientar o Forest desde que Marinakis adquiriu o clube em 2017.