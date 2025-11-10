“Vou trabalhar para ser campeã do Mundo”

Os genes não enganam. O desporto corre-lhe nas veias e a determinação já a fez chegar longe. Neta de Carlos Barroca, o grande impulsionador da NBA em Portugal e antigo Vice-Presidente de Basketball Operations da NBA ASIA, a jovem patinadora conquistou a medalha de ouro deixando para trás as grandes adversárias de Espanha e Itália.A atleta da Sociedade Recreativa da Várzea de Sintra fez um exercício exemplar nesta que é uma das mais prestigiadas competições de Patinagem Artística do calendário da World Skate Europe..“Não estava à espera de chegar a uma medalha, porque este é o meu primeiro ano no escalão. Eu era a mais nova em competição. Fiquei muito emocionada ao ganhar e ainda mais ao ouvir o hino nacional. Deixou-me muito feliz. Foi gratificante ouvir todo o pavilhão levantado a cantar. Vou recordar para sempre.”.Carolina Barroca Machado iniciou-se na Patinagem Artística com 5 anos. Nessa altura os pais disseram-lhe que teria de escolher uma modalidade porque o desporto tinha de fazer parte da sua vida. Todos esperavam que optasse ou pelo futebol, modalidade onde o pai é treinador, ou pelo basquetebol, o desporto de eleição da mãe e de todo o “clã” Barroca. Se não fosse uma destas modalidades, acreditavam que optaria por um desporto coletivo. Mas enganaram-se..“Sabia que tinha de escolher um desporto. Optei pela patinagem porque tinha uma amiga na minha escola que já praticava esta modalidade. Como ela já fazia patinagem e era uma das minhas melhores amigas, fiz um treino com ela. Passado um tempo ela desistiu, mas eu gostei e gosto tanto que continuei e quero continuar por muito mais tempo”.Nesta competição estiveram em prova as 20 melhores patinadoras da Europa. Carolina fez um exercício exemplar, conquistando 62,50 pontos, que passou a ser o recorde pessoal de pontuação no seu escalão, entre os 11 e os 13 anos.A jovem patinadora treina praticamente todos os dias e muitas das vezes com sessões bi-diárias. É aluna do 7º ano de escolaridade. Tem ideias muito bem definidas quanto ao futuro e sabe que a dedicação ao desporto a pode levar ainda mais longe. Há dois anos já tinha garantido o título device-campeã da Europa em infantis. Agora chegou à mais alta posição a nível europeu, no escalão seguinte. Mas não quer ficar por aqui.“Gostava mesmo muito de ser campeã mundial, em qualquer escalão. Atualmente ainda não tenho idade para ir a uma Campeonato do Mundo, mas, assim que for possível, gostava de ser apurada e atingir as provas mais competitivas. Vou trabalhar para ser campeã do Mundo. Também gostava muito de conseguir ainda melhores notas e bater recordes do Mundo e da Europa em pontuação. Tenho de continuar a treinar e fazer um grande esforço para lá chegar. No fundo é continuar a fazer o que sempre fiz.”Carolina Barroca Machado considera que a Patinagem “é a felicidade”. Diz que não se vê a praticar mais nenhuma modalidade. Mas, mais importante, é o sentir o espírito do Desporto. “Quando chego aos treinos gosto de sentir a partilha e a amizade. Tenho muitas amigas na Patinagem. Não me estou a ver a fazer outro desporto”..A Taça da Europa de Patinagem Artística decorre em Matosinhos, até 16 de novembro, e reúne mais de 450 atletas de 15 países, dos escalões Infantis a Seniores..Os participantes competem nas disciplinas de Patinagem Livre, Solo Dance, Pares de Artística e Pares de Dança, num evento que marca o encerramento da época europeia.