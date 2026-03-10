Vitória de Guimarães promove treinador Gil Lameiras da equipa B para a principal

Gil Lameiras é o novo treinador do Vitória de Guimarães, ao ser promovido da equipa B vimaranense, da Liga 3, à formação da I Liga portuguesa de futebol, informaram esta terça-feira, 10 de março, os minhotos, através de nota no site oficial.“Gil Lameiras é o novo treinador da equipa principal masculina de futebol profissional do Vitória Sport Clube. O técnico português, de 32 anos, mantém o contrato com o clube, válido até ao final da época de 2026-27”, lê-se.Ao substituir Luís Pinto, que orientou os vitorianos por nove meses, período marcado pela conquista da Taça da Liga, em 10 de janeiro, o técnico, de 32 anos, ascende ao topo de hierarquia vitoriana, 10 anos depois de ter ingressado nos Afonsinhos, a escola do clube para futebol de sub-7.Após percorrer vários escalões das camadas jovens vimaranenses, Gil Lameiras assumiu a equipa B em 2024/25, época em que alcançou a subida do Campeonato de Portugal à Liga 3, antes de, na presente temporada, vencer a Série A do terceiro escalão do futebol luso e de guiar o Vitória à liderança provisória da fase de apuramento de campeão da Liga 3.