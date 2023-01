Vitória tranquila da águia nos Açores com estreia de sonho para Guedes

O Benfica venceu em casa do Santa Clara por 3-0 e manteve os quatro pontos de avanço sobre o segundo, Sporting de Braga, terminando a primeira volta com 44 pontos, a terceira melhor marca do clube no século XXI, depois dos 46 pontos alcançados por Jorge Jesus em 2014/15 e dos 48 de Bruno Lage em 2019/20.

Roger Schmidt apresentou Morato no lugar do castigado Otamendi, mas surpreendeu ao lançar Draxler (e não David Neres) em vez do lesionado Rafa. Quanto a Gonçalo Guedes, começou no banco dos suplentes, mas viria a entrar no segundo tempo.

Os encarnados começaram a partida praticamente a ganhar, aos 9 minutos, logo no primeiro remate que efetuou, com Aursnes a cabecear com êxito, na sequência de excelente cruzamento de Enzo Fernández. Foi o primeiro golo do norueguês pelos encarnados, ao 21º jogo oficial, e a sexta assistência do argentino, em 27 partidas.

As águias dominavam por completo e revelavam impressionante eficácia, aumentando para 2-0... à segunda oportunidade de golo, aos 17". Mais uma vez com a visão de jogo de Enzo Fernández a fazer toda a diferença: o médio abriu na esquerda em Grimaldo, que cruzou com precisão para a entrada ao primeiro poste de Gonçalo Ramos, que desviou do guarda-redes Gabriel Batista com um toque subtil. No fundo, o "golo-tipo" do melhor marcador da I Liga, com 12 golos (já marcou 18 se contabilizarmos todas as competições). Quanto a Grimaldo, foi o seu quinto passe para golo neste campeonato, num total de 44 em jogos da I Liga, em oito temporadas no clube.

Quando esta equipa do Benfica pressiona no campo todo e tem uma reação imediata à perda da bola - a famosa regra dos 5 segundos, defendida por Roger Schmidt - é muito difícil de ser contrariada por quase todas as formações portuguesas. Os jogadores do Santa Clara viam-se aflitos para fazer frente ao adversário, mas aos 20" deram um ar da sua graça, com Gabriel Silva a surgir em boa posição na área dos visitantes, mas a atirar ao lado.

Enzo Fernández "enchia o campo", mostrando que aparentemente já está ultrapassada a polémica e que está de corpo e alma no Benfica, mas quem teima em não acertar o passo é Draxler, que aos 26 minutos teve uma perdida inacreditável para um jogador das distritais, quanto mais para um campeão do mundo: rematou por alto quando estava a escassos metros da baliza, apenas com Gabriel Batista pela frente.

Jorge Simão não estava contente com o que via (nem podia...) e aos 30" efetuou a primeira substituição, com Ricardinho a ​​​​​​​substituir MT. Mas o sentido do jogo não se alterou, com supremacia total dos lisboetas, que até ao intervalo tiveram mais duas ótimas hipóteses para elevar a contagem, por Gonçalo Ramos. Refira-se que há dez jogos oficiais que os encarnados não acabavam a primeira parte com mais do que um golo de vantagem (ganhava por 3-0 no Estoril, para o campeonato).

O Benfica reentrou na partida de forma mais moderada e o Santa Clara conseguia soltar-se da pressão, quase sempre através de Ricardinho (atacante que já tem tradição de fazer bons jogos contra os clubes grandes) e Gabriel Silva, extremo brasileiro muito veloz.

O jogo estava muito morno, mas Roger Schmidt não queria que os seus jogadores adormecessem e lançou três jogadores de uma vez aos 64": Chiquinho, David Neres e Gonçalo Guedes, com este último a estrear-se apenas um dia depois de ter sido apresentado. Ele que tinha saído do Benfica para o PSG em janeiro de 2017, com apenas 20 anos. Os futebolistas substituídos foram Florentino, João Mário e Aursnes.

O Benfica caiu a pique em relação à primeira parte e esta era a melhor fase do Santa Clara. Aos 68" Gabriel Siva esteve pertíssimo de reduzir para 1-2, aproveitando um mau passe de António Silva, mas seria o jovem central a compensar o erro com um grande corte de cabeça, quase em cima da linha de golo. Ricardinho saiu lesionado aos 72" e sem o avançado, o Santa Clara voltou a "desaparecer"...

Gonçalo Guedes foi jogar no lado esquerdo do ataque e dificilmente podia desejar melhor estreia, tendo estabelecido o 3-0 final aos 80", depois de um bom trabalho na grande área dos açorianos.