Vítor Pereira inicia o sonho de se tornar o primeiro treinador português campeão do mundo

Vítor Pereira poderá tornar-se no primeiro treinador português a conquistar o Mundial de Clubes, depois de Jorge Jesus ter perdido a final de 2019 ao serviço do Flamengo e Abel Ferreira ter sido derrotado no ano passado no comando do Palmeiras. Será que à terceira é de vez?

Para já, Vítor Pereira terá esta terça-feira de comandar o seu Flamengo à vitória no jogo da meia-final com os sauditas do Al Hilal, numa partida que terá início às 19.00 horas (SportTV) e que se realiza em Tanger, uma das cidades marroquinas que recebe o torneio. Em pleno início de temporada, o treinador português realçou que "o tempo de trabalho não é muito" para preparar o Mundial de clubes, mas garantiu que isso "nunca será desculpa para não encarar os jogos com ambição".

O técnico do Flamengo deixou a garantia de que ambição não falta à sua equipa, que está no torneio por ter vencido a Taça Libertadores. "Nunca disse que a equipa está mal fisicamente, mas sim que estamos a iniciar a época e, como tal, por isso é impossível que os jogadores estejam ao nível que estavam na final da Libertadores", frisou

Curiosamente, o adversário desta tarde é uma equipa que conhece bem dos tempos em que esteve a treinar na Arábia Saudita, na temporada 2013/14, na qual representou o Al Ahli. E nesse sentido fez questão de deixar um aviso: "Conheço bem o futebol árabe e pior erro que podemos cometer é achar que teremos facilidades. Conheço bem o adversário, que tem qualidade e mantém sempre o mesmo nível alto."

Para ajudar a deixar os seus jogadores de sobreaviso quanto ao valor do adversário, Vítor Pereira lembrou que no Mundial 2022 a Argentina, que se viria a sagrar campeã do mundo, perdeu o jogo de estreia com a Arábia Saudita.

O técnico de 54 anos admite que há uma grande pressão no Flamengo para conquistar o título mundial, algo que os cariocas só conseguiram em 1981 quando Zico e companhia venceram o Liverpool (3-0) na então denominada Taça Intercontinental. "A pressão por títulos anima-nos e entusiasma-nos. É uma pressão boa e uma oportunidade única de alcançar um momento incrível nas nossas carreiras", sublinhou, garantindo que "todos estão motivados".

Uma das estrelas do Flamengo é o defesa-central David Luiz, que em 2012 perdeu a final quando representava o Chelsea diante dos brasileiros do Corinthians, naquela que foi a última vez que uma equipa sul-americana ergueu o troféu. "Estou ansioso e estou a preparar-me da melhor forma possível para darmos continuidade ao nosso sonho neste jogo das meias-finais", disse o antigo jogador do Benfica.

Refira-se que a equipa do Al Hilal, quarto classificado da liga saudita, é treinado por Ramón Díaz, antiga estrela argentina, que tem dois portugueses como adjuntos: Nuno Romano e Paulo Nunes. Além disso, conta como principais jogadores Moussa Marega (ex-FC Porto), Luciano Vietto (ex-Sporting) e Andre Carrillo (ex-Benfica e Sporting), destacando-se ainda dois ex-futebolistas do Flamengo: Gustavo Cuéllar e Michael.

A outra meia-final realiza-se esta quarta-feira (19.00, SportTV), em Rabat, e vai opor Real Madrid e Al-Ahly, do Egito. A final está marcada para sábado em Rabat.

