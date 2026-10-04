Verstappen venceu uma corrida marcada por vários eventos incomuns.
Verstappen venceu uma corrida marcada por vários eventos incomuns.EPA/FAZRY ISMAIL
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Verstappen acelera entre o caos para primeira vitória da época no GP do Bahrain

Numa corrida ficou marcada pela tempestade que obrigou adiar a partida, o piloto neerlandês alcançou a primeira vitória desde Abu Dhabi em 2025 e a primeira vitória da Red Bull esta temporada.
Tomás Gonçalves Pereira
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Max Verstappen, piloto de Fórmula 1 da Red Bull, venceu pela primeira vez na presente temporada um Grande Prémio - o do Bahrain, mas disputado na Malásia.

A corrida foi marcada pelo caos logo desde início, com o arranque atrasado por hora e meia. Primeiro, devido à tempestade que levou chuva intensa para o circuito de Sepang. Depois, pela necessidade de garantir a resolução dos problemas registados nos motores de carros, espoletados durante duas voltas de formação, realizadas atrás do safety car.

O neerlandês Max Verstappen partiu na pole position, com os pneus médios, em função da água na pista e alcançou a primeira vitória para a Red Bull na presente temporada. Mas não se pense que foi um passeio monótono. No caminho para a vitória, Verstappen protagonizou uma ultrapassagem memorável sobre o líder do campeonato, o jovem italiano Kimi Antonelli (Mercedes), na volta 13, após uma "relargada" provocada pela entrada do safety car na sequência de uma saída de pista de Valtteri Bottaa.

A partir daí, Verstappen disparou na frenet e passou a meta com vantagens de 2,307 segundos para Antonelli (Mercedes) e 4,919 segundos para Lewis Hamilton (Ferrari). O piloto britânico ascendeu do 18º lugar que ocupava na 10ª volta para o tereceiro lugar na meta.

Esta é a 72ª vitória de Verstappen na carreira, mas a primeira desde Abu Dhabi, no ano passado.

Na frente do campeonato, Antonelli abriu ainda mais a vantagem sobre o compaheiro de equipa George Russell, que não terminou a corrida na Malásia. O italiano tem 320 pontos, contra 236 de Russell. Lewis Hamilton surge em terceiro, com 214 pontos, enquanto Verstappen é sexto, tendo igualado o atual campeão do mundo, Lando Norris (McLaren), com 188 pontos.

Verstappen venceu uma corrida marcada por vários eventos incomuns.
F1: Max Verstappen conquista primeira 'pole position' do ano no GP do Bahrain
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