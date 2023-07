Van der Sar nos cuidados intensivos após sofrer hemorragia cerebral

O antigo guarda-redes dos Países Baixos e diretor-geral do Ajax, Edwin Van der Sar, sofreu uma hemorragia cerebral num restaurante em Hvar, na Croácia, e foi internado numa unidade de cuidados intensivos.

De acordo com o jornal Telegraaf, o antigo guardião, de 52 anos, estava de férias na ilha croata e foi transportado de urgência para uma unidade hospitalar em Split via helicóptero

As primeiras 24 horas são consideradas decisivas para o antigo guarda-redes, que se destacou ao serviço de Ajax, Juventus, Fulham e Manchester United, e somou 130 internacionalizações pelos Países Baixos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo uma a nota emitida pelo Ajax nas redes sociais, o ex-jogador encontra-se estável. "Assim que houver informações mais concretas, uma atualização será feita. Todos no Ajax desejam a Edwin uma rápida recuperação. Estamos a pensar em ti", pode ler-se.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He"s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We"re thinking... pic.twitter.com/M7jKs5TBB9 - AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023

Van der Ser demitiu-se do cargo de diretor-geral do Ajax no final da época passada, tendo alegado "exaustão". "Sinto a necessidade de me distanciar, preciso de relaxar e fazer outras coisas", afirmou na altura.