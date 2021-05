Última jornada da Liga de futebol vai ter público

A última jornada da primeira Liga vai ter adeptos nos estádios anunciou a Liga Portugal esta quarta-feira, no site oficial. A última jornada a I Liga, marcada para o dia 19 de maio, vai ter público nos estádios apenas para adeptos dos clubes visitados e com teste covid-19 negativo.



"Os jogos da última jornada da Liga NOS vão ter público nas bancadas, sendo autorizada a presença de 10% da lotação dos estádios. O acesso aos estádios será exclusivamente destinado aos adeptos dos clubes visitados que devem apresentar, à entrada do recinto, o resultado negativo de um teste rápido para a COVID-19. Os clubes devem seguir as orientações que foram aplicadas nos testes-piloto já realizados. A decisão foi tomada depois de várias reuniões da Liga Portugal e da Federação Portuguesa de Futebol com as autoridades de saúde pública e o governo, e que se intensificaram nas últimas semanas. O plano apresentado pelas entidades desportivas contou com a colaboração e validação da Direção Geral da Saúde. Os jogos da última jornada da Liga NOS são eventos-teste que podem viabilizar o regresso de público aos estádios" refere Liga em comunicado.

A decisão foi tomada após várias reuniões da Liga Portugal e da Federação Portuguesa de Futebol juntamente com as autoridades de saúde pública e o governo, que se intensificaram nas últimas semanas.

O plano apresentado pelas entidades desportivas contou com a colaboração e validação da Direção Geral da Saúde (DGS).

Os jogos da última jornada da Liga NOS são eventos-teste com o objetivo de trazer o regresso de público aos estádios.