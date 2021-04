UEFA e federações ameaçam banir clubes que fundem uma Super Liga europeia

A UEFA reagiu à notícia deste domingo de que alguns dos principais clubes europeus se preparam para lançar, por fim, uma há muito badalada Super Liga europeia, e deixou uma ameaça velada em comunicado: os clubes em questão serão proibidos de jogar em qualquer outra competição a nível nacional, europeu ou mundial solb alçada da UEFA, e os seus jogadores poderão perder a oportunidade de representar as respetivas seleções nacionais.

Num comunicado, o organismo máximo do futebol europeu diz que "a UEFA, a Federação Inglesa de Futebol e a Premier League, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a LaLiga, e a Federação Italiana de Futebol (FIGC) e a Lega Serie A ficaram a saber que alguns clubes ingleses, espanhóis e italianos podem estar a preparar-se para anunciar a criação de uma superliga fechada".

"Se isso acontecer, queremos reiterar que nós - UEFA, FA Inglesa, RFEF, FIGC, Premier League, LaLiga, Lega Serie A, mas também FIFA e todas as nossas associações membros - permaneceremos unidos em torno dos nossos esforços para impedir este projeto cínico, um projeto que se baseia no interesse de apenas alguns clubes, num momento em que a sociedade precisa mais do que nunca da solidariedade", acrescenta o comunicado.

Se essa Super Liga avançar, sublinha a UEFA, "vamos considerar todas as medidas ao nosso alcance, ea todos os níveis, judiciais e desportivos, para evitar que isso aconteça. O futebol é baseado em competições abertas e mérito desportivo; não pode ser de outra maneira."

O organismo liderado pelo esloveno Aleksander Ceferin ameaça então com sanções: "Conforme anunciado anteriormente pela FIFA e pelas seis Federações, os clubes em questão serão proibidos de jogar em qualquer outra competição a nível nacional, europeia ou mundial, e os seus jogadores poderão ver-lhes negada a oportunidade de representar as suas seleções nacionais".

A UEFA deixa ainda um agradecimentos aos clubes franceses e alemães, os quais, alegadamente, segundo a notícia avançada este domingo pelo jornal The Times, terão recusado entrar no projeto da Super Liga. "Agradecemos os clubes de outros países, especialmente os clubes franceses e alemães, que se recusaram a assinar. Apelamos a todos os amantes do futebol, adeptos e políticos a juntarem-se a nós na luta contra este projeto, caso venha a ser anunciado. Este interesse egoísta de alguns já se prolonga há muito tempo. Basta".

Os principais clubes ingleses, espanhóis e italianos surgiram mais uma vez fortemente ligados neste domingo à ideia de criação de uma Superliga Europeia, uma competição rival da Liga dos Campeões da UEFA que pode ter grandes impactos na paisagem atual do futebol europeu.

Segundo o jornal New York Times, um grupo dos clubes de futebol mais ricos e famosos do mundo concordou com um plano para criar uma nova competição europeia de clubes, uma Super Liga.

Após meses de conversas secretas, este conjunto de equipas - que incluem Real Madrid e Barcelona em Espanha; Manchester United, Liverpool e Chelsea em Inglaterra; e Juventus e AC Milan em Itália - poderia fazer um anúncio já neste domingo, de acordo com várias fontes familiarizadas com os planos, diz o jornal.

Pelo menos 12 equipas ter-se-ão inscrito como membros fundadores ou manifestaram interesse em ingressar neste grupo de clubes, incluindo seis da Premier League inglesa, três da La Liga espanhola e três da Serie A italiana.

A notícia surge na véspera de a UEFA divulgar os seus próprios planos para uma Liga dos Campeões alargada e reestruturada, esta segunda-feira.

A direção da liga italiana da Série A realizou já este domingo uma reunião de emergência sobre a anunciada Super Liga europeia. Uma fonte da Série A disse à Reuters que a liga "recentemente tomou conhecimento dos planos para um projeto de separação".

Logo após o término da reunião da Serie A, o jornal britânico The Times noticiou que cinco dos principais clubes da Inglaterra já assinaram os planos para integrar a nova Super Liga europeia: Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham Hotspurs.

O único membro dos "seis grandes" que não se inscreveu é o Manchester City, avançou o jornal.

