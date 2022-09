Famalicão suspende treinador acusado de assédio sexual

Miguel Afonso já não é treinador do Famalicão. Menos de 24 horas depois de se saber que tinha sido acusado de assédio sexual por jogadoras do Rio Ave, que terão acontecido na época 2020-21, o técnico deixou o comando técnico do plantel famalicense (6.º classificado da Liga BPI).

Em comunicado, o clube anunciou "a suspensão de funções, por mútuo acordo e com efeitos imediatos, do treinador Miguel Afonso até que a verdade dos factos seja apurada". E reafirmando que "não se revê em nenhuma atitude de teor abusivo ou de desigualdade de género". Como tal, coloca-se ao dispor das entidades competentes para "coadjuvar no alcance da verdade".

A saída do treinador apanhou a equipa de surpresa, pois, tal como o DN noticiou, ontem, dia em que foi conhecido o caso, o presidente Jorge Silva foi ao balneário reafirmar que mantinha a confiança em Miguel Afonso, dizendo que não tinha provas do alegado assédio e que acreditava tratar-se de uma cabala orquestrada por duas empresárias de jogadoras.

Novas mensagens tornadas públicas terão obrigado o líder famalicense a afastar o técnico acusado. A empresária Daniela Lopes e Mariana Vaz Pinto, antiga team manager da B SAD, foram algumas das pessoas que divulgaram no Twitter, mensagens alegadamente trocadas por Miguel Afonso e jogadoras do Rio Ave. Uma delas abandonou o futebol por causa disso. "Ficaste chateada por dizer que a tua voz me relaxa?" é um dos sms divulgados.

O clube vai agora aproveitar a paragem de 15 dias do campeonato, para os jogos das seleções, para encontrar um novo(a) treinador(a), a tempo do jogo da Liga BPI com o Benfica, marcado para o dia 15 de outubro. Renato Lobo é o interino.

Este é o primeiro caso do género a ser conhecido no futebol feminino português. Terá acontecido na época 2020-21, quando Miguel Afonso treinava as vila-condenses no segundo escalão. As alegadas vítimas serão jogadoras dos 18 aos 20 anos de idade. Uma delas, e de acordo, com o jornal Público, recebeu um sms do técnico a perguntar se gostava de homens ou mulheres. O técnico diz-se vítima de "esquema", mas não resistiu ao escândalo.

Queixa na Federação e mais denúncias

O caso foi exposto esta quinta-feira pelo jornal Público e já deu azo à abertura de processo disciplinar por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Já esta sexta-feira, as jogadoras envolvidas e o Rio Ave, que ontem justificou não ter apresentado queixa, por vontade das jogadoras, apresentaram formalmente queixa na FPF.

E também esta sexta-feira outras jogadoras tiveram a coragem de assumir que foram vítimas de assédio. Ana Lopes, antiga futebolista internacional portuguesa conhecida por Tita, deixou uma mensagem nas redes sociais onde assume publicamente que também foi "vítima de assédio sexual enquanto jogava futebol", explicando que até hoje não tomou "as medidas necessárias por falta de provas, sob pena de ser julgada por difamação". Ainda assim: "Agora mesmo farei uma denúncia."