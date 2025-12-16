The Best: Ousmane Dembelé eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA

O avançado francês Ousmane Dembelé, do Paris Saint-Germain, foi esta terça-feira, 16 de outubro, galardoado com o prémio The Best para melhor futebolista do mundo, atribuído pela FIFA, em Doha.Dembelé foi um dos elementos preponderantes na temporada passada, que culminou com a conquista pela primeira vez da Liga dos Campeões por parte dos parisienses, nos quais se destacaram ainda Nuno Mendes, Vitinha e João Neves, numa formação em que ainda atua Gonçalo Ramos.O gaulês, que em setembro já tinha sido agraciado com a Bola de Ouro, prémio da France Football para o melhor futebolista da época passada, sucede ao avançado brasileiro Vinícius Júnior, numa lista liderada pelo argentino Lionel Messi, com oito conquistas, mais três do que o português Cristiano Ronaldo, segundo no palmarés..Nuno Mendes e Vitinha em onze do ano dominado pelo PSGOs internacionais portugueses Nuno Mendes e Vitinha figuram no ‘onze’ mundial do ano, distinção esta terça-feira atribuída na gala The Best, da FIFA, coroando um ano em que foram campeões europeus pelo Paris Saint-Germain.O defesa esquerdo, de 23 anos, e o médio, de 25, estão também nomeados para futebolista masculino do ano, integrando pela primeira vez estas escolhas de final de ano na gala do organismo de cúpula do futebol europeu.O ‘onze’ é dominado pelo campeão francês e da Europa, o PSG, que conta nas escolhas com o guarda-redes Donnarumma (entretanto transferido para o Manchester City), o lateral Hakimi, o defesa Pacho e o avançado Ousmane Dembelé, que em setembro venceu a Bola de Ouro, prémio da France Football para o melhor futebolista da época passada.A completar a seleção, além dos dois lusos que venceram também a Liga das Nações por Portugal, está Cole Palmer, figura do Chelsea campeão do mundo de clubes, Jude Bellingham (Real Madrid), o defesa do Liverpool Virgil van Dijk, e duas ‘estrelas’ espanholas do FC Barcelona, Pedri e Lamine Yamal.