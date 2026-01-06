Terceira etapa do Dakar 2026 provocou várias mudanças na classificação

Mitch Guthrie é o novo líder do Dakar 2026 em automóveis ao vencer a etapa 3, na qual os portugueses João Ferreira e Filipe Palmeiro, ficaram a meia hora do topo. Já o francês Sébastien Loeb viveu um dia mais complicado, perdendo cerca de 25 minutos após optar por uma condução mais conservadora para evitar novos furos nos pneus.A terceira etapa do Rali Dakar ficou marcada por dificuldades para o piloto português João Ferreira, que enfrentou vários furos ao longo do percurso, situação que lhe custou tempo precioso na classificação geral, estando agora no décimo quinto lugar.Nesta etapa, o traçado, com um total de 736 quilómetros, incluiu 422 quilómetros cronometrados, serpenteando por trilhos arenosos e formações rochosas imponentes. A beleza da paisagem contrastou com a exigência da navegação, dificultada pela escassez de pontos de referência.A vitória nas motas foi de Tosha Schareina, que bateu o colega da Honda, Ricky Brabec. A liderança da classificação continua nas mãos de Daniel Sanders, da KTM, que viu a sua margem face a Brabec a baixar para 1m07s. No que diz respeito aos portugueses, Martim Ventura (Honda) foi décimo absoluto e segundo em Rally2, perdendo a liderança da geral na categoria para Michael Docherty. O português segue em décimo.A quarta etapa do Dakar marca a primeira jornada de maratona para os concorrentes. O dia arrancará e terminará em AlUla, com uma especial cronometrada de cerca de 451 quilómetros disputada em vastas áreas abertas, mas com mudanças de ritmo devido às colinas e relevos variados. Esta é a primeira de duas etapas consecutivas sem assistência, com a segunda parte a acontecer no dia seguinte.