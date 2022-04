Telma persegue recorde e Jorge Fonseca quer vingar Lisboa

Jorge Fonseca, nas palavras do próprio, tornou-se "um animal competitivo", que não dormirá "tranquilo" até conquistar o ouro Olímpico (foi bronze em Tóquio 2020) e ser campeão europeu, algo que tentará no domingo, em Sófia (Bulgária). O bicampeão mundial tem contas a ajustar com os europeus.

Foi bronze em Praga 2020 e sétimo nos Europeus de Lisboa em 2021. Agora quer o ouro. Como líder do ranking mundial na categoria -100 Kg ficou isento na primeira eliminatória e defrontará o vencedor do combate entre Minaskin (52.º) e Kuczera (67.º).



Telma Monteiro começa já na sexta-feira a defender o ouro conquistado na categoria de -57 kg há um ano, em Lisboa. A n.º 4 do ranking mundial foi poupada à primeira ronda e terá de esperar pela vencedora do combate entre Pauline Starke (35.ª) e Hasret Bozkurt (98.ª) para entrar em ação.

E se cumprir a tradição a medalhada Olímpica trará mais uma medalha para Portugal. Desde que se estreou em 2004, a judoca tem garantido sempre uma medalha nos campeonatos da Europa que participou . Tem 15 medalha em 15 Europeus (!), uma marca ímpar no judo feminino. E se ganhar mais uma estabelece um novo recorde e passa a ser a mais medalhada de sempre, superando de vez Barbara Classen.



Telma sofreu um acidente há poucos dias (juntamente com Bárbara Timo e Rodrigo Lopes, que também foram selecionados para os europeus), mas voltou aos treinos a dez dias dos europeus na tentativa de chegar ao sétimo ouro.

Entre os mais de 360 judocas em competição nos tatamis da Arena Armeets, além de Jorge Fonseca (-100 kg) e Telma Monteiro (-57 kg), Portugal conta com Catarina Costa (-48 kg), Joana Diogo (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg), Bárbara Timo (-63 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Rodrigo Lopes e Francisco Mendes (-60 kg), João Crisóstomo (-73 kg), João Fernando (-81 kg) e Anri Egutidze (-90 kg).



Portugal tem como melhor participação Lisboa 2021, com quatro medalhas: o ouro de Telma Monteiro e os bronzes de João Crisóstomo, Bárbara Timo e Rochele Nunes (a grande ausente em Sófia).