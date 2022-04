Telma Monteiro diz que acidente "foi o maior susto" da sua vida

Telma Monteiro festeja a medalha de bronze conquistada nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro

Telma Monteiro reagiu esta quarta-feira no Instagram ao acidente de viação que sofreu.

"Ontem sofri um acidente de viação como alguns já sabem, juntamente com alguns amigos. Foi o maior susto da minha vida, num momento achei mesmo que era o fim.

Mas o mais importante é que tudo terminou da melhor forma. Felizmente tirando alguns hematomas e dor no corpo, estou bem, estamos todos bem!", escreveu a judoca na rede social.

O acidente aconteceu na A23 no sentido Norte-Sul, junto à área de serviço de Castelo Branco, e provocou seis feridos.

Os ferimentos não foram graves mas a atleta de 36 anos realizou na mesma alguns exames no Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco.

Entre os feridos ligeiros está outra judoca, a luso-brasileira Bárbara Timo. Seguiam também na viatura o judoca Rodrigo Lopes, uma jovem da formação do Benfica e uma funcionária de um clube local que ia ao volante e sofreu uma fratura num dedo de uma mão. "Nenhum dos quatro atletas inspira cuidados", garantiu ao DN fonte do emblema encarnado.

Os judocas seguiam no carro rumo a Lisboa, depois de mais um dia de um estágio da equipa do judo do Benfica, que está a decorrer na zona de Castelo Branco.