Crise no Sporting: Holdimo quer Assembleia Geral da SAD urgente

Maior acionista privado da Sociedade Anónima Desportiva toma posição e quer esclarecimento

A Holdimo, empresa do empresário Álvaro Sobrinho que é detentora de 28,85 por cento das ações do Sporting, vai pedir a realização de uma Assembleia Geral da SAD com caráter de urgência, avançou a SIC Notícias.

A empresa, que detém 20 milhões de ações e é o maior acionista da SAD a seguir ao clube, manifesta assim preocupação em relação à atual crise institucional nos leões, que se agudizou esta segunda-feira com o apelo do presidente da Mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares, para que o presidente Bruno de Carvalho se demita.

Marta Soares disse à TSF que Bruno de Carvalho não tem mais condições para continuar como presidente do Sporting, depois do conflito aberto com os jogadores alimentado desde a derrota leonina em Madrid, quinta-feira passada, em jogo da Liga Europa. O líder da Mesa da AG afirmou ainda esperar que o presidente se demita, caso contrário a própria AG tomará a iniciativa de tomar o controlo da situação para fazer regressar a paz ao Sporting. "Com Bruno de Carvalho não há paz no clube", justificou.

Entretanto, Bruno de Carvalho respondeu ao presidente da Mesa da AG anunciando no Facebook, antes de encerrar a sua conta, que será ele próprio a pedir a realização de uma Assembleia Geral para os sócios se pronunciarem sobre a Direção, mas também sobre os Presidentes da Mesa da AG e do Conselho Fiscal. "Se os sócios não tiverem memória curta sairá pela porta pequena como em Poiares", escreveu Bruno de Carvalho sobre Marta Soares, ex-autarca naquele município da zona centro.